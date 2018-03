Chico Buarque rejeita convite Uma enquete online realizada pelo site Catraca Livre perguntou ao internauta quem ele gostaria de ver na Virada deste ano. Em primeiro lugar ficou o Charlie Brown Jr. Um dos fatos que pode ter motivado a grande votação foi a morte do vocalista do grupo, Chorão - em seu apartamento -, e a expectativa de realizar um tributo ao artista. Chico Buarque ficou em segundo lugar. Procurado pela produção do evento, Chico não aceitou participar. No momento, ele escreve um novo livro. Houve um segundo contato, mas o músico voltou a declinar do convite. /J.M.