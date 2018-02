Chicão, do Corinthians, tem 26 relógios furtados O zagueiro do Corinthians Chicão teve seu apartamento, no Tatuapé, zona leste da capital, furtado anteontem. Ao chegar em casa, por volta das 18 horas, encontrou o local bagunçado e constatou a falta de 26 relógios. Ele registrou boletim no 30.º DP (Tatuapé) e disse que, segundo o condomínio, não houve movimentação estranha enquanto esteve fora. Chicão estimou o prejuízo do furto em cerca de R$ 40 mil.