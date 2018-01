Cheias deixam 3,6 mil pessoas ilhadas no Vale do Ribeira

SOROCABA - Pelo menos três cidades do Vale do Ribeira, na região sul de São Paulo, estão debaixo d´água em razão das chuvas intensas e do transbordamento de rios. Em Eldorado, 3.650 pessoas estão ilhadas nas áreas urbana e rural por causa das cheias nos Rios Ribeira de Iguape, Bocó, Xiririca e Abobral, segundo a Defesa Civil.

Na cidade, o Ribeira atingiu 9,28 metros e a água se aproxima da região central. Casas e lojas estão alagadas. Pelo menos 73 famílias foram retiradas das residências e alojadas em escolas. Vários imóveis estão sob risco de desabamento.

Em Guapiara, a prefeitura decretou estado de emergência na manhã desta terça-feira, 12, depois que o Rio São José subiu quatro metros e alagou parte da área urbana. Houve deslizamentos, e pelo menos 20 casas foram interditadas - as famílias foram para as casas de parentes. Uma barreira interditou completamente a SP-250, que liga Guapiara a Capão Bonito, isolando a cidade do restante do Estado.

No município de Miracatu, duas casas caíram ao serem atingidas pelo desmoronamento de uma encosta. Seis pessoas foram retiradas dos imóveis, mas sem ferimentos. Outras quatro cidades - Iporanga, Sete Barras, Registro e Jacupiranga - estão em alerta máximo para enchentes, segundo o Sistema de Alerta a Inundações da Defesa Civil de São Paulo.