No Jardim Pantanal, a chuva forte chegou a destruir telhados e até imóveis inteiros. Foi o que aconteceu com a casa do pedreiro José Carlos Aprijo Guimarães, de 54 anos. "Minha casa está toda destruída, não tem nem como voltar. Não sei o que fazer com a minha família." Ele, a mulher e os oito filhos estão dormindo em um CEU na Chácara Três Meninas, com outras dezenas de atingidos pelas águas.