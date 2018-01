Chegada sob o olhar de Roberto Medina

Giovana foi uma das primeiras a chegar e a correr para perto do palco principal do Rock in Rio. Os portões se abriram pontualmente às 14 h. Perto da entrada, o idealizador do Rock in Rio, Roberto Medina, recepcionava os primeiros habitantes da Cidade do Rock. "É muito difícil fazer isso aqui. Esses sorrisos lavam a alma", disse.

Medina tinha à sua disposição um carrinho elétrico com o seu nome e a inscrição 'número 1'. Já o público gastou a sola do tênis nos 150 mil metros quadrados ocupados por dois palcos, a estreante Rock Street, quatro brinquedos (todos com filas de espera já à tarde) e os pontos de venda de bebida.

Os cambistas, que pouco depois de encerradas as vendas anunciavam na internet ingressos a R$ 1 mil (a inteira custava R$ 190), não eram vistos nas imediações dos portões, ao contrário do que aconteceu na edição de 2001.

Medina considerou natural o aumento no preço das hospedagens que foi registrado no Rio de Janeiro durante os dias do festival. "É uma questão de mercado. Quando tem demanda muito grande, o preço sobe", afirmou o organizador.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Rock in Rio está sendo usado como uma espécie de laboratório para os megaeventos esportivos do Rio (a Copa do Mundo de futebol de 2014 e a Olimpíada de 2016). Esquemas de trânsito, transporte, segurança e hospedagem estão entre os quesitos sob observação. O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição de Direitos Autorais (Ecad), que é objeto de uma CPI no Senado por acusações de irregularidades, instalou um estande no festival como uma tentativa de mostrar mais transparência no sistema, e angariar simpatia pública. / COLABOROU JOTABÊ MEDEIROS