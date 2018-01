Chegada do La Niña amplia seca no Sul e temporais no Nordeste

Oposto do El Niño, o La Niña é um resfriamento de 1°C a 2ºC no Oceano Pacífico que deixa o tempo frio e seco no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, enquanto leva chuvas para o Norte e Nordeste do País. "Com a consolidação do La Niña, o Nordeste deve continuar a ter chuvas de maior ou menor intensidade até agosto e o Sudeste segue com baixa precipitação", diz Mozar Salvador, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A temperatura atual em alguns pontos da superfície do Pacífico já está em 25°C, um grau a menos que a média histórica. Com isso, a circulação de ar proveniente do oceano diminui, o clima fica mais seco e as frentes frias passam mais rápido pelo continente. A baixa umidade do ar que já atinge São Paulo não tem previsão de melhora e deve se alastrar pelo restante de Sudeste e Sul durante o inverno.

O La Niña, que dura de 8 a 12 meses e aconteceu pela última vez entre maio de 2007 e junho de 2008, chega para suceder o El Niño, em ação desde junho de 2009, que perdurou até abril. "De certa forma, o El Niño estava "segurando" as chuvas no Nordeste. Agora que ele foi embora, a precipitação veio com tudo", explica o meteorologista.