Chegada de frente fria deixa o fim de semana com tempo instável em São Paulo

A passagem de uma frente fria de origem polar nesta sexta-feira, 20, pelo Estado de São Paulo deixa áreas de instabilidade e aumenta a formação de nuvens carregadas no decorrer do dia.

Segundo Bianca Lobo, meteorologista da Climatempo, há expectativa de pancadas de chuvas de intensidade fraca a moderada em todas as regiões da capital. "A temperatura cai em relação aos últimos dias, fica mais amena, mas a sexta-feira ainda fica abafada, com máxima de 29ºC", explica.

Na cidade de São Paulo, o tempo vai ficar mais úmido nesta sexta-feira por causa do vento que sopra do litoral para a capital.

De acordo com a meteorologista, as pancadas de chuva mais fortes devem ocorrer na maior parte do Estado à tarde e à noite. Há risco de raios e de rajadas de vento de 60 km/h a 90 km/h para áreas do centro e norte paulista e região do Vale do Paraíba.

O fim de semana será de tempo instável. O sábado terá sol e calor pela manhã mas, à tarde, capital e litoral devem ter chuvas mais fortes. No domingo, com a chegada de uma nova frente fria ao Estado, as temperaturas caem e a previsão é de chuva a qualquer hora.

O fim de semana também será marcado por temporais no oeste paulista e áreas que fazem divisa com o Paraná.