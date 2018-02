Chegada de frente fria começa a mudar o tempo em São Paulo

SÃO PAULO - A noite desta quinta-feira, 21, começa com céu parcialmente nublado e temperaturas em declínio na capital paulista. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a entrada da brisa marítima nesse início de noite fez com que a temperatura caísse até 9ºC nas últimas horas em algumas áreas da cidade.

Às 18h, o aeroporto de Congonhas, localizado na zona sul da cidade, registrava temperatura de 18,0ºC. Já o aeroporto do Campo de Marte, na zona norte, a temperatura chegou a 21,0ºC. A umidade relativa do ar está boa, com índices de 88%. Apesar do aumento da nebulosidade, não há previsão de chuvas para a Capital nas próximas horas.

Nesta sexta-feira, 22, a chegada da frente fria muda o tempo na capital e na Grande São Paulo. O céu fica nublado com chuva fraca a moderada a qualquer hora do dia, e a temperatura cai bastante. Os termômetros devem oscilar entre a mínima de 15ºC e a máxima de 20ºC. No sábado, 23, a frente fria avança para o litoral fluminense, mas o vento frio e úmido que vem do oceano mantém o céu nublado com garoa ocasional em São Paulo.