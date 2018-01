Chegada à capital pela Castello Branco piora por causa da chuva

A chuva que cai na manhã desta quinta-feira, 11, na capital paulista prejudica o trânsito na Marginal do Tietê no sentido Lapa-Penha e, conseqüentemente, o trânsito, que já é ruim todas as manhãs na chegada à capital paulista pela Rodovia Castello Branco, está pior nesta quinta. Veja também: Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo A previsão do tempo para a sua cidade Segundo a concessionária Viaoeste, pela pista expressa da Castello, o motorista encontrava, às 7h30, oito mil metros de congestionamento, entre os quilômetros 21, em Barueri, e 13, já em São Paulo, no Cebolão. Pela pista local, com pedágio, a lentidão começava no quilômetro 18, em Osasco, na Grande São Paulo, e se prolongava até o quilômetro 14, na capital.