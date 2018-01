Chega a 78 número de mortos pelas chuvas em SP

Chegou a 78 o número de mortos em razão dos temporais que atingem o Estado de São Paulo desde o dia 1º de dezembro do ano passado. A última vítima das chuvas é uma mulher de 51 que morreu afogada dentro de um carro em Rio Claro, no interior de São Paulo, durante a chuva de quarta-feira, 24.

De acordo com boletim divulgado nesta quinta-feira, 25, pela Defesa Civil estadual, além dos mortos, outras 58 pessoas ficaram feridas em todo o Estado e uma está desaparecida. Mais de 22 mil pessoas permanecem desalojadas - as que podem contar com ajuda de vizinhos e familiares - e 3.335 continuam desabrigadas - as que perderam tudo e precisam dos abrigos públicos.

Os temporais já afetaram 156 municípios, deixando 54 em estado de emergência e 11 em situação de calamidade pública: Barra do Turvo, Cananéia, Cunha, Eldorado, Juquiá, Miracatu, Pedro de Toledo,Registro, São Luis do Paraitinga, São Paulo e Sete Barras.