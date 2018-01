Chega a 6 número de mortos pela chuva de quarta em SP

Mais uma morte foi confirmada no Estado de São Paulo nesta quinta-feira, 17, aumentando para seis o números de vítimas das chuvas desde a tarde de ontem. A sexta vítima é um homem de aproximadamente 50 anos, da cidade de Torre de Pedra; as outras vítimas eram de Itapeva, no interior do Estado, e Osasco, na Grande São Paulo. Além das mortes, os temporais têm causado outros problemas e trazido prejuízos para os moradores por causa dos alagamentos e enchentes.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o escrivão da Polícia Civil Wilson Dias de Camargo não conseguiu passar com o carro e, quando desceu do veículo, foi arrastado pela enxurrada e desapareceu na inundação. O corpo foi localizado por volta das 7 horas desta manhã, a cerca de um quilômetro do carro.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em Itapeva, os bombeiros encontraram os corpos de outras três pessoas que estavam desaparecidas desde a noite, após serem levadas pela enxurrada. Segundo a corporação, a força da água provocou uma cratera ao lado da Rodovia Luís Esguario, na altura do km 1 da via, na saída da cidade, por volta das 19 horas. Um carro e duas motos foram arrastadas para dentro do buraco.

Duas jovens, Juliana Fontes de Assis e Marli da Silva, que estavam no veículo foram levadas pela correnteza. Outro ocupante do veículo, Paulo Sérgio Mendes, consegui escapar. O piloto de uma das motos, Daniel Oliveira, também conseguiu se salvar, agarrando-se a uma árvore. Ele teve pequenas escoriações, segundo os bombeiros. A terceira pessoa que morreu estava na garupa de uma das motos que caiu na cratera. Não há mais desaparecidos na cidade. Um dos corpos foram encontrados a uma distância de cerca de 500 metros, de acordo com os bombeiros.

Já em Osasco, Júlia Fernanda de Souza Alves, de 4 anos, morreu no início da noite, após a casa onde morava, na Rua Professor Sud Menucci, no Jardim Munhoz Júnior, Osasco, desabar devido à forte chuva que atingiu a região. Ela chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, e foi encaminhada para o Pronto-Socorro Rômulo Fonseca Guimarães, do Jardim Mutinga, mas chegou sem vida ao local. Desesperada, a mãe gritava pelo nome da filha durante o resgate.

A outra vítima é um homem de aproximadamente 50 anos teria sido arrastado pela força da enxurrada provocada pelo alagamento em Rochdale. No início desta madrugada, o corpo dele foi encontrado na Avenida Presidente Médici pela polícia. No município da região metropolitana, um bairro inteiro, o Jardim Piratininga, às margens da Rodovia Anhanguera, ficou submerso ontem. Doze moradores foram resgatados pelo helicóptero da PM de ruas alagadas.

Atualizado às 14h20 para acréscimo de informações.