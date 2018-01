Chega a 46 número de mortos pelas chuvas em SP

Subiu para 46 o número de mortos em razão dos temporais que assolam o Estado de São Paulo desde o dia 1º de dezembro do ano passado. A última vítima das chuvas é um homem de 52 anos que morreu soterrado na tarde de ontem, depois que um deslizamento de terra atingiu sua casa em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo.

De acordo com boletim divulgado hoje pela Defesa Civil estadual, além dos mortos, outras 34 pessoas ficaram feridas em todo o Estado. Mais de 17 mil pessoas permanecem desalojadas - as que podem contar com ajuda de vizinhos e familiares - e 3.458 continuam desabrigadas - as que perderam tudo e precisam dos abrigos públicos.

Os temporais já afetaram 119 municípios, deixando 21 em estado de emergência, e dois em situação de calamidade pública: Cunha e São Luiz do Paraitinga.

As cidades em situação de emergência são Atibaia, Bofete, Caieiras, Caiuá, Capivari, Chavantes, Franco da Rocha, Getulina, Guararema, Inúbia Paulista, Lourdes, Manduri, Mirassol, Osasco, Oscar Bressane, Pardinho, Presidente Venceslau, São Lourenço da Serra, Santo André, Santo Antônio do Pinhal, Sumaré.