Chega a 44 o número de mortos pelas chuvas em SP

Fabiana Marchezi, do estadao.com.br,

Subiu para 44 o número de mortos em razão dos temporais que atingiram o Estado de São Paulo desde o dia 1º de dezembro do ano passado.

De acordo com boletim divulgado pela Defesa Civil do Estado nesta quinta-feira, 14, além dos mortos, outras 34 pessoas ficaram feridas e uma continua desaparecida.

Mais de 17 mil pessoas permanecem desalojadas - as que podem contar com ajuda de vizinhos e familiares - e 3.545 continuam desabrigadas - as que perderam tudo e precisam dos abrigos públicos.

Os temporais já afetaram 121 municípios, deixando 21 em estado de emergência, e dois em situação de calamidade pública: Cunha e São Luiz do Paraitinga.

Já as cidades em situação de emergência são: Atibaia, Bofete, Caieiras, Caiuá, Capivari, Chavantes, Franco da Rocha, Getulina, Guararema, Inúbia Paulista, Lourdes, Manduri, Mirassol, Osasco, Oscar Bressane, Pardinho, Presidente Venceslau, São Lourenço da Serra, Santo André, Santo Antônio do Pinhal, Sumaré.