Chefiava PM nos ataques de 2006 do PCC Elizeu Eclair Teixeira Borges é engenheiro civil e coronel da reserva da Polícia Militar. Era comandante-geral da PM durante os ataques do Primeiro Comando da Capital (PCC) em 2006. Filiado ao PSDB, foi cotado para ser candidato do partido à prefeitura de Bauru, mas não chegou a concorrer. É mais um coronel da PM indicado por Kassab para ocupar cargo de fiscalização.