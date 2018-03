Chefe do tráfico no Alemão estaria morto

A polícia do Paraguai acredita que o homem encontrado morto em um utilitário num terreno baldio em Ciudad Del Este seja Luiz Claudio da Rocha Mero, o Berola, um dos chefes do Comando Vermelho que controlava a venda de drogas no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio. Autoridades paraguaias solicitaram à Polícia Federal fotos e dados de Berola para confirmar a identificação. O corpo tinha sinais de tortura e cinco tiros. Berola estaria envolvido com o plantio de maconha em fazendas no Paraguai.