Chefe de gabinete da Saúde tem bens bloqueados pela Justiça

Ex-secretária de Educação na gestão Marta Suplicy (PT), Maria Aparecida Perez foi nomeada ontem chefe de gabinete da Secretaria Municipal da Saúde, sob o comando de José de Filippi Junior. Acusada de improbidade administrativa pelo Ministério Público, ela teve os bens bloqueados em junho de 2012 em decisão liminar.

Com outros funcionários da gestão Marta (2001-2005), Maria Aparecida é acusada de irregularidades na contratação de duas empresas responsáveis por construir 14 prédios que substituiriam escolas de lata em 2004. O prejuízo aos cofres públicos, segundo a Promotoria, foi de R$ 6,8 milhões.

A Prefeitura de São Paulo afirmou que Maria Aparecida "nega as irregularidades e aguarda o fim do recesso do Judiciário para o julgamento do recurso contra a decisão liminar".

Para tentar acabar com as escolas de lata, a gestão Marta optou por não realizar licitação para a construção dessas 14 obras. As obras foram entregues a duas construtoras que detinham atas de registro de preços para reforma de pontes e viadutos, mas não para levantar os prédios. Segundo o MP, elas superfaturaram as obras em R$ 6,8 milhões.

Continuidade. A administração municipal continua fazendo nomeações para importantes áreas da Prefeitura. Entre elas está a substituição de Regina Monteiro, responsável pela Comissão de Proteção à Paisagem Urbana (CPPU) e uma das idealizadoras da Lei Cidade Limpa. Quem assumiu o cargo foi Debora Sibantos Penteado Grimaldi, que atuava na Câmara Técnica de Legislação Urbanística (CTLU) na gestão de Gilberto Kassab (PSD).

Em outras áreas do segundo escalão, também foram escalados funcionários que atuaram na gestão Kassab. Como adjunto da Secretaria Municipal do Trabalho e do Empreendedorismo (sob o secretário Eliseu Gabriel), assume José Alexandre Sanches, que já era coordenador da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico na gestão passada.

O novo secretário adjunto de Esportes é Luiz Sales, que era diretor da São Paulo Turismo (SPTuris) na gestão de Kassab. Já Manuel Victor de Azevedo deixa o cargo de chefe de gabinete da Secretaria Municipal da Coordenação das Subprefeituras e assume a mesma função na pasta do Verde e Meio Ambiente, sob comando de Ricardo Teixeira.