Chef elege seu fornecedor preferido

Chama-se Comércio de Pescados Paola e fica no Mercado Municipal. É ali que o chef Emmanuel Bassoleil garante o abastecimento de suas cozinhas profissional - do Restaurante e Bar Skye, na cobertura do Hotel Unique - e pessoal. "Eu amo comprar peixes ali", conta, com a autoridade de quem usa 500 quilos de salmão por semana. E bacalhau? "Só para a Páscoa, comprei 150 quilos", revela o chef nascido na França que vive em São Paulo há 22 anos.

Bassoleil afirma, porém, que infelizmente não vai tanto assim ao Mercadão. "No máximo uma vez por mês. Hoje em dia compramos muito por telefone...", diz. "Os fornecedores já sabem a qualidade que queremos e um chef de cozinha não dispõe de 3, 4 horas por dia para perder fazendo compras." Sim, tempos modernos também na cozinha.