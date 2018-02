Chef de cozinha é assassinado na zona sul de São Paulo

SÃO PAULO - O suiço Nicolas Friedrich Hans Dornaus, de 40 anos, foi morto na madrugada desta segunda-feira, 11, após ser abordado por bandidos no cruzamento das Avenidas Rio Bonito e Antônio Barbosa da Silva Sandoval, no bairro de Veleiro, na zona sul de São Paulo.

Dornaus, que estava em uma moto, chegou a ser socorrido no Hospital Regional Sul, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A polícia ainda investiga se a vítima reagiu a tentativa de assalto.

Nicolas Dornaus era chef de cozinha no restaurante do hotel Grand Hyatt São Paulo, também na zona sul da cidade. O caso foi registrado no 102º Distrito Policial do Socorro.