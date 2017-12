Check-in da TAM fica lento em Congonhas

Problemas no sistema de emissão de cartões de embarque causaram lentidão no check-in da TAM em alguns aeroportos do País, no meio da tarde de ontem. O maior reflexo foi no Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, onde os funcionários realizaram o atendimento manualmente. Procurada, a companhia aérea informou que a operação foi normalizada por volta das 18h30. Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), a lentidão não causou atraso dos voos.