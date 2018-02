Chance de aprovação é praticamente nula

Marta tentou pôr água na fervura e acalmar as bancadas religiosas com a inclusão da permissão para que padres e pastores, com base em convicções religiosas, pudessem fazer críticas ao comportamento homossexual. Nenhum dos lados gostou. "Ninguém quer ceder e o melhor é começar do zero", afirma o senador Cristovam Buarque (PDT-DF). "O caminho certo é começar tudo de novo", concorda o líder do DEM, Demóstenes Torres.