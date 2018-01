Champignon, ex-baixista do Charlie Brown Jr., é encontrado morto em SP

Atualizado às 8h30 SÃO PAULO - O músico Luiz Carlos Leão Duarte Junior, o Champignon da extinta banda Charlie Brown Jr., foi encontrado morto na madrugada desta segunda-feira, 9, em sua residência no bairro do Morumbi, na zona sul de São Paulo.

Vizinhos do baixista chamaram a polícia assim que ouviram um disparo por volta de 0h30. Quando chegaram ao apartamento de Champignon, a PM e o Samu encontraram o músico morto com um tiro na boca. O caso foi registrado na 89ª Delegacia de Polícia de São Paulo.

Champignon tinha 35 anos e atualmente era o vocalista da banda A Banca, formada logo depois da morte de outro integrante do Charlie Brown Jr., Alexandre Magno Abrão, o Chorão, em março deste ano.

Pelo Twitter, fãs lamentaram a notícia desta madrugada e se mostraram surpresos com mais uma morte repentina. "Após 6 meses da morte do Chorão, veio a noticia do Champignon, sem palavras pra descrever a tristeza", escreveu a internauta Fabí Armstrong. "Chocada! Como se não bastasse o Chorão, agora tem o Champignon pra dizermos adeus! Que tristeza!", disse Andreia Pontes.

Chorão. O cantor Chorão, então com 42 anos, foi encontrado morto em 6 de março no apartamento onde morava, em Pinheiros, zona oeste de São Paulo. Segundo a polícia, o imóvel estava destruído e havia indícios de que ele havia consumido cocaína e álcool pouco antes de morrer. A ex-mulher do cantor, a estilista Graziela Gonçalves, afirmou que lutava para afastar Chorão das drogas.

Ela se separou do líder do Charlie Brown Jr. em novembro do ano passado. Chorão morreu após uma overdose de cocaína, segundo informação que consta do laudo necroscópico divulgado pela Polícia Civil, que apontou 4,714 microgramas da droga por mililitro de sangue do líder da banda Charlie Brown Jr.

O laudo mostrou ainda que Chorão apresentava também estágio físico bastante debilitado, com problemas no coração, cérebro, fígado e rins, possivelmente em decorrência do uso frequente de drogas.