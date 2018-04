Chacina reflete dois dramas crescentes nas ruas da cidade Mais do que um problema policial, a chacina de ontem reflete o tamanho do desafio que há nas ruas de São Paulo. Se proporcionar o retorno de moradores de rua às famílias já era missão difícil, com o crescimento do uso do crack nessa faixa da população a tarefa ficou ainda mais complicada. Autoridades não sabem sequer quantas pessoas vivem na rua. No censo de 2000, chegou-se a 8 mil. Este ano, o censo foi refeito, mas os detalhes não foram divulgados. Entidades estimam que a população de rua já passa dos 15 mil.