Chacina no Capão Redondo deixa três mortos

Três pessoas morreram após serem baleadas no sábado, 23, às 21h30, no Jardim Macedônia, no Capão Redondo, zona sul de São Paulo. As três vítimas estavam na frente de um bar quando quatro homens em duas motos dispararam diversas vezes. Os policias não encontraram nenhuma câmera de monitoramento no local que pudesse ajudar na identificação de suspeitos.

Fernando Ramos do Nascimento, de 31 anos, Robson Carvalho, de 23 anos, e Cleyton Ramos da Conceição foram levados para o hospital, mas não resistiram. Um quarto homem que também foi atingido e cujo nome a polícia não informou, está internado no Hospital Irmã Anete Marlene Fernandes de Mello.

Esta foi a quinta chacina registrada na Região Metropolitana neste ano. As demais ocorreram em Itaquaquecetuba, Taboão da Serra, Itapecerica da Serra e na capital.