Chacina mata três e fere quatro no Jaçanã

Bruno Lupion, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Três pessoas morreram e quatro ficaram feridas na madrugada desta quinta-feira, 22, em uma chacina no Jardim Guapira, região do Jaçanã, zona norte de São Paulo. O grupo foi atacado dentro de um bar ao lado do CEU Jaçanã que funcionaria como ponto de tráfico de drogas.

Segundo testemunhas ouvidas pela polícia, o crime foi cometido por três homens, dois vestidos de preto e um de azul-marinho, que chegaram em um Golf preto. Eles estacionaram o carro em frente a uma padaria, caminharam até o bar, na Rua Costa Brito, nº 13, e abriram fogo. Uma mulher foi poupada e conseguiu fugir do local.

Seis vítimas foram levadas ao pronto-socorro do Jaçanã pelo SAMU e viaturas da polícia. O copeiro Marcos André Gomes da Silva, 38 anos, Carlos Carvalho Filho, 43, e Alexandre Guimarães dos Santos, 28, morreram. Os outros três têm entre 20 e 37 anos e permanecem internados em estado grave. Um sétimo rapaz, de 20 anos, foi baleado nas nádegas e conseguiu buscar socorro na Rua País Natal. Ele foi operado no pronto-socorro do Mandaqui e passa bem.

Esta é a quarta chacina do ano na capital, que já deixaram 16 mortos. Na região metropolitana, são nove chacinas no total, com 35 mortes.

Chacinas na região metropolitana em 2010

9 de janeiro, Itapevi, quatro mortes

20 de fevereiro, Embu das Artes, três mortes

15 de março, Itaim Paulista (zona leste de SP), três mortes

22 de março, Socorro (zona sul de SP), quatro mortes

10 de abril, São Bernardo do Campo, seis mortes

11 de maio, Jardim Modelo (zona norte de SP), seis mortes

2 de junho, Osasco, três mortos

6 de junho, Santana de Parnaíba, três mortos

22 de julho, Jardim Guapira (zona norte de SP), três mortos