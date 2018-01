Chacina em pizzaria deixa quatro mortos Uma chacina em uma pizzaria de Cotia, na Grande São Paulo, deixou quatro mortos anteontem. Dois homens invadiram o estabelecimento na Estrada dos Pereiras, no distrito de Caucaia do Alto, e dispararam tiros com uma espingarda calibre 12 contra o proprietário e três clientes. Duas vítimas morreram no local e duas no pronto-socorro de Cotia. Os suspeitos foram presos. São Tiago Rosa de Oliveira, que teria atirado contra as vítimas e seria inimigo do dono da pizzaria, e Alessandro Ferreira, ambos de 26 anos.