Chacina em Osasco deixa três mortos e cinco feridos

SÃO PAULO - Três pessoas morreram e cinco ficaram feridas em uma chacina ocorrida em um bar de Osasco, na Grande São Paulo, na madrugada desta segunda-feira, por volta da 1h. As vítimas estavam dentro do estabelecimento, na Rua Serafim Marques dos Reis, no bairro da Vila Pestana, quando foram atingidas pelos disparos, informou a Polícia Militar.

Dois homens e uma mulher foram encontrados mortos quando a PM chegou ao local e os suspeitos já haviam fugido. Os demais cinco feridos foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) a hospitais da região. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas

De acordo com a PM, o dono do bar se escondeu debaixo do balcão e conseguiu se proteger dos tiros. O caso foi registrado no 1º DP de Osasco.