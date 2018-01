Chacina deixa três mortos na zona norte de São Paulo

Três homens foram mortos a tiros, por volta das 5h30 desta quarta-feira, 29, na Avenida Amador Aguiar, próximo ao centro empresarial localizado na altura do nº 12 mil da Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, em Parada de Taipas, zona norte de São Paulo.

Policiais militares da 2ª Companhia do 18º Batalhão foram acionados por pessoas que viram os corpos caídos em via pública. Não houve testemunhas no crime. A chacina será registrada no 74º Distrito Policial, de Parada de Taipas.