Chacina deixa quatro pessoas mortas em Mauá (SP)

Edevaldo Figueiredo, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Quatro pessoas morreram em uma chacina no final da noite de terça-feira, 11, em Mauá, Grande São Paulo. O crime aconteceu por volta das 22 hora, na Rua Manuel Rodrigues, no Jardim Zaira. As vítimas estavam em um bar quando foram atingidas.

De acordo com a polícia, entre os mortos estão quatro homens com idade entre 35 e anos. A polícia ainda não tem pistas sobre os criminosos nem o motivo da chacina.

Com essas quatro mortes, o número de mortos neste tipo de crime sobe para 35 na Grande São Paulo desde janeiro de 2011. O crime foi registrado no 1º Distrito Policial de Mauá.