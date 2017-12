Chacina deixa quatro mortos no bairro do Jardim Helena, zona leste de SP

Uma chacina deixou quatro homens mortos nesta madrugada de domingo (12), no bairro do Jardim Helena, zona leste da cidade de São Paulo. As vítimas tinham entre 20 e 30 anos e foram assassinadas a tiros na Rua Ubapitanga. Moradores do lugar telefonaram para a Polícia Militar por volta das 10 horas, quando encontraram os corpos.

Nenhuma testemunha do crime foi localizada pelos PMs. Até agora não se sabe o motivo da chacina ou a identidade das vítimas. O caso será apurado pela equipe de chacina do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A suspeita é de que houve um acerto de contas por parte de traficantes da região, mas ninguém foi preso.