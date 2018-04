Chacina deixa quatro mortos em São Bernardo

Quatro pessoas foram baleadas e mortas na noite da última segunda-feira, 16, em São Bernardo do Campo, na região do ABC. O crime ocorreu por volta das 23h na rua Edson de Queiroz, no limite com a cidade de Santo André.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), Rafael André Borges, de 25 anos, Diego da Silva, de 22, Edival Alves de Lima Júnior, de 23 e Cássio de Almeida Santos, também de 23 anos, morreram no local.

A SSP também informou que, segundo testemunhas, quatro homens em duas motocicletas atiraram nas vítimas após uma discussão.

O caso foi registrado como homicídio no 1º Distrito Policial de São Bernardo. A perícia do local e um exame necroscópico foram solicitados para identificar os autores do crime.

