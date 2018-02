Chacina deixa quatro mortos em Mauá Quatro pessoas foram mortas em chacina na noite de anteontem em Mauá, na Grande São Paulo. Segundo a polícia, as vítimas são quatro homens, de cerca de 35 anos, que estavam em um bar no Jardim Zaira. Em Diadema, um ladrão em fuga atropelou uma mulher de 48 anos que saía de uma igreja na Avenida Tietê. Cleberson de Souza havia roubado o Fiat Uno que dirigia em São Bernardo do Campo.