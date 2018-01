Chacina deixa quatro mortos em Barra Mansa Quatro pessoas foram assassinadas a tiros em Barra Mansa, no sul do Estado do Rio, na noite de anteontem. As mortes aconteceram no bairro Getúlio Vargas, por volta das 21h30, e teriam relação com disputas entre duas facções criminosas pelo comando do tráfico de drogas. Morreram Bruno Machado do Supriano, de 17 anos, Leonardo Dourado Júnior, de 24, Flávio da Silva, de 24, e Adilauro Machado Supriano, de 29. Em resposta ao conflito entre bandidos, a PM decidiu ocupar o bairro.