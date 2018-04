Chacina deixa 6 mortos em São Bernardo

Seis pessoas morreram e três ficaram feridas na maior chacina do ano, em São Bernardo, no ABC Paulista. A polícia suspeita de disputa entre traficantes. O crime aconteceu por volta da 1 hora de ontem, quando três homens encapuzados e armados com pistolas calibre 380 chegaram num Monza preto e invadiram uma casa na Rua Cora Coralina, no Jardim Industrial. Das 11 pessoas que estavam no local, cinco homens e uma mulher morreram baleados. Foi a quarta chacina do ano na Região Metropolitana.