Chacina deixa 4 mortos na Grande São Paulo Quatro homens foram mortos em uma padaria na Rua Santo Antônio de Pádua, em Barueri, às 17h50 de ontem. Os assassinos estavam em um Honda Civic e em uma moto XRE-300. No carro, havia três homens - um dirigia, outro tinha uma espingarda e o terceiro carregava um fuzil. Na moto, o garupa empunhava uma pistola. Todos atiraram. As vítimas da chacina ainda não haviam sido identificadas até as 22h30 de ontem - todas morreram no local. A polícia também não tinha pistas dos atiradores, que fugiram.