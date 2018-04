Chacina deixa 3 mortos e 1 ferido na zona sul de SP

SÃO PAULO - Quatro pessoas foram baleadas, sendo que três delas morreram mesmo sendo socorridas, por volta das 23h15 de quarta-feira, 16, na Rua Domingos Furtado, no Parque Figueira Grande, região do Jardim São Luís, na zona sul de São Paulo.

Policiais militares da 2ª Companhia do 1º Batalhão foram acionados via 190 por moradores que ouviram os disparos. Quando chegaram no local, encontraram dois homens baleados. Ambos foram encaminhados ao pronto-socorro do Campo Limpo, mas morreram.

Um deles, segundo a PM, portava documento de identidade, mas não se sabe ainda se o RG da vítima é verdadeiro. As outras duas vítimas, também do sexo masculino, foram levadas para a Santa Casa de Santo Amaro e pronto-socorro do M' Boi Mirim por testemunhas. O baleado encaminhado para o pronto-socorro do M' Boi Mirim é o único sobrevivente, por enquanto.

A chacina será registrada no 92º Distrito Policial, do Parque Santo Antonio. Essa é a terceira chacina registrada somente neste ano na capital e na Grande São Paulo, com um total de 9 mortes.