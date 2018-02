Chacina deixa 3 mortos e 1 ferido em Itaquaquecetuba (SP)

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Três pessoas foras mortas a tiros e uma sobreviveu, por volta das 21h45 de quarta-feira, 10, em uma chacina ocorrida na altura do nº 135 da Rua Borba Gato, próximo a um conjunto de prédios da CDHU, na Vila Augusta, em Itaquaquecetuba, região leste da Grande São Paulo. Acredita-se que os atiradores teriam fugido a pé.

Uma testemunha ligou para o 190 e informou apenas que, ao passar nesse trecho da rua, viu quatro pessoas caídas e feridas a tiros. Policiais militares do 35º Batalhão foram para o local e constaram que dois homens já estavam mortos. Os outros dois foram levados para o Hospital Santa Marcelina, onde um deles morreu.

Até as 3h45 desta madrugada de quinta-feira, 11, seis horas após o crime, a equipe da PM que atendeu à ocorrência ainda não havia apresentado os dados na delegacia central de Itaquaquecetuba pois esperava por peritos do Instituto de Criminalística (IC). Nem a Polícia Militar nem a Polícia Civil sabem informar mais detalhes do caso.

Essa é a sétima chacina registrada neste ano na região metropolitana de São Paulo, com um total de 25 mortos. Foram três casos na capital - nas regiões do Jardim Miriam, Parque Santo Antonio e Campo Limpo, na zona sul -, e quatro na Grande São Paulo: Diadema, Guarulhos, Santo André e, agora, em Itaquaquecetuba.