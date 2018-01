Chácara do Jockey vai ganhar grafite durante inauguração

SÃO PAULO - Artistas da capital paulista vão grafitar parte do muro externo da Chácara do Jockey, na zona sul de São Paulo, durante a entrega do novo parque municipal. Antecipada pela Prefeitura, a inauguração será no próximo dia 30, um sábado, e também prevê atividades de circo, apresentações de dança, sarau de leitura e contação de histórias. Um show no fim da tarde vai encerrar o evento.

As atrações foram informadas durante vistoria do prefeito Fernando Haddad (PT) nas obras da Chácara do Jockey, nesta sexta-feira, 15. Na ocasião, o prefeito afirmou que vai antecipar em um dia a inauguração do parque, então prevista para 1.º de maio. "Primeiro de maio tem muito evento na cidade, então a gente quer que as pessoas aproveitem o dia e possam vir ao parque", disse.

Na visita, Haddad (PT) afirmou que a obra está "muito adiantada" e que os "equipamentos iniciais" estarão prontos no dia da abertura. Entre eles, está o Centro Educacional Infantil (CEI), a Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI), a quadra poliesportiva e pistas de skate.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O centro cultural, no entanto, só deve ser parcialmente entregue. "Vamos abrir a praça e as primeiras baias. Tem uma reforma para ocupação global que vai levar tempo", disse. "É muita coisa e a gente está querendo preservar a memória do que era isso aqui. Seria mais fácil demolir e fazer outro, mas acho que isso não dialogaria com a comunidade local nem com a tradição do Jockey."

Histórico. A Chácara do Jockey tem 143,5 mil metros quadrados e fica em área nobre da cidade, perto da Marginal do Pinheiros. O anúncio da transformação do espaço em parque municipal aconteceu em outubro de 2014, após três meses de negociação com o Jockey Club e de uma ação judicial de desapropriação.

Dono do espaço, o Jockey Club aceitou negociar o valor em troca de um abatimento na dívida do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Inicialmente, a proposta feita na Justiça era de R$ 63,9 milhões, mas o clube havia afirmado que o valor venal do terreno era quase três vezes maior, de R$ 177 milhões. A dívida total era estimada pelo governo em R$ 133 milhões.

O futuro parque tem área superior ao da Aclimação, na zona sul da cidade. O espaço já serviu como apoio no treinamento de cavalos e jóqueis quando o turfe na capital atingiu seu ápice, nos anos 1970.

De 2005 ao fim de 2014, no entanto, somente o clube de futebol Pequeninos do Jockey funcionou no terreno. Em 2010, um projeto para construir um condomínio vertical no lugar foi apresentado, mas acabou barrado na Justiça. Moradores chegaram a fazer um abaixo-assinado em favor do parque.