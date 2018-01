CGM pede exoneração de funcionária 'fantasma' da Prefeitura

A Controladoria Geral do Município de São Paulo (CGM) pediu a exoneração da jornalista Patrícia de Morais Vieira depois de receber denúncias de que ela nunca foi ao trabalho. Patrícia foi nomeada no dia 24 de setembro deste ano para o cargo de assistente técnica II, com remuneração de R$ 3 mil, para exercer funções de assessora de imprensa na Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU), pasta sob o comando de Ítalo Miranda Júnior, indicado ao cargo pelo PMDB municipal.

A CGM solicitou ainda instauração de um procedimento administrativo para requerer que os valores pagos à jornalista sejam devolvidos.

Ao Estado, Patrícia negou que tenha se ausentado e disse que seu trabalho na pasta era fora do prédio da secretaria, produzindo vídeos sobre segurança que futuramente serão divulgados em um canal no YouTube. Ela afirmou ainda que começou o trabalho só na última semana e que não está sabendo de nenhuma investigação.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Prefeitura esclareceu, no entanto, que todos os funcionários devem assinar lista de presença e, caso façam algum tipo de trabalho externo, a atuação diferenciada deve constar em uma justificativa formal.

Além disso, todos os funcionários comissionados (indicados ao cargo e que não fizeram concurso público) devem cumprir 40 horas semanais comprovadas. Serviços como produção de vídeos à parte devem ser solicitados por meio de contrato mediante licitação, e não executados via cargos administrativos.

A apuração teve início depois de alguns funcionários da secretaria, frustrados com a situação, terem feitos denúncias à CGM. O Estado teve acesso a uma imagem da lista de presença do setor em que Patrícia trabalhava, sem as assinaturas. A Controladoria recebeu ao menos três reclamações formais sobre o caso.

Perfil. De acordo com seu site pessoal, Patrícia atua como apresentadora de TV, jornalista e cantora. Na página, são compartilhados vídeos de suas entrevistas, uma delas com o vice-presidente Michel Temer (PMDB), que também aparece em uma foto em seu página pessoal no Facebook.

Veja a íntegra da nota da Prefeitura de São Paulo:

A Controladoria Geral do Município (CGM) orientou o secretário municipal de Segurança Urbana, Ítalo Miranda Junior, a pedir a demissão da servidora Patrícia de Morais Vieira por ausência ao trabalho. A CGM solicitou ainda a instauração de procedimento administrativo para apurar eventuais valores pagos e requerer sua devolução.