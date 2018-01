CGE retira todos os estados de atenção de SP

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) retirou todos os estados de atenção da capital às 19h05 desta sexta-feira, 1º. Após chuva constante até o início desta noite, a zona leste e Marginal do Tietê tinham sido colocadas em estado de atenção às 18h15.

A previsão do CGE para este sábado é que o tempo se mantenha instável com possibilidade de chuva a qualquer momento. A chuva poderá vir com intensidade de moderada a forte e acompanhada de trovoadas. As temperaturas oscilarão entre os 21ºC e os 27ºC.