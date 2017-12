CGE registra dois pontos de alagamento em São Paulo

A capital paulista acumulava dois pontos de alagamento em situação transitável na tarde desta sexta-feira, 2. Ambos estavam na Marginal do Pinheiros. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), os alagamentos se formaram em decorrência de bueiros entupidos, e não por conta da chuva leve. Às 14h20, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrava lentidão na Marginal do Tietê, que tinha 1,2 km de congestionamento em direção à Ayrton Senna, entre as pontes Jânio Quadros e Tatuapé. O rodízio municipal para carros e caminhões está suspenso desde a véspera do Natal e será retomado no próximo dia 12. As medidas referentes à Zona de Máxima Restrição de Circulação de caminhões (ZMRC) permanecem em vigor normalmente.