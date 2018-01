Chuvas: São Paulo sai do estado de atenção

SÃO PAULO - A cidade de São Paulo saiu do estado de atenção para alagamento às 11h36, segundo informou o Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE), da Prefeitura de São Paulo.

As áreas de instabilidade que atuam sobre São Paulo perderam força e agora resta apenas chuva fraca com pontos moderados e com alta velocidade de deslocamento, o que diminui o potencial para formação de alagamentos.

Para as próximas horas são esperadas chuvas fracas com pontos moderados. Durante a tarde deve haver chuva alternada com períodos de melhoria.

A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos às 9h40 desta segunda-feira, 02, por causa chuva que atingiu os municípios a noroeste da capital, como Santana de Parnaíba, Cajamar e Pirapora do Bom Jesus, e chegaram a São Paulo com intensidade moderada a forte, deslocando-se de noroeste para sudeste.