CGE coloca zona leste e Marginal em estado de atenção

A zona leste e Marginal do Tietê estão em estado de atenção desde às 18h15 desta sexta-feira, dia 1º, de acordo com Centro de Gerenciamento de Emergência. O órgão ressaltou que a chuva desta tarde teve pouca intensidade, mas com potencial para provocar alagamentos devido a persistência.

Até o momento não há registro oficial de pontos de alagamento. Para o restante deste fim de tarde e noite deve continuar chovendo na Grande São Paulo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A previsão do CGE para este sábado é que o tempo se mantenha instável com possibilidade de chuva a qualquer momento. A chuva poderá vir com intensidade de moderada a forte e acompanhada de trovoadas. As temperaturas oscilarão entre os 21ºC e os 27ºC.