CGE coloca São Paulo em estado de alerta por conta das baixas temperaturas

SÃO PAULO - A cidade de São Paulo entrou em estado de alerta às 20h30 desta quinta-feira, 4, por conta das baixas temperaturas. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a temperatura média da cidade ficou na faixa dos 11ºC.

Em Parelheiros, na zona sul da capital, os termômetros marcavam 6,4ºC no horário. Em Pirituba, a temperatura era de 8,9ºC.

De acordo com o CGE, a umidade do ar ficou baixa durante esta quinta. No início da tarde, o índice chegou aos 31% em alguns pontos da cidade. Nesta noite, a umidade já passava dos 50%. Não há previsão de chuvas para a madrugada.

Esta madrugada pode ser uma das mais frias do ano. A previsão é de que a temperatura média chegue aos 5ºC, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).