CFM diz que modificações foram 'traição' O presidente do Conselho Federal de Medicina, Roberto D'Ávila, classificou como traição os vetos à lei do ato médico. Ele afirmou que o texto, depois dos cortes, ficou desfigurado, jogando por terra quase 12 anos de discussão no Congresso. "Sabemos que a presidente foi muito mal assessorada, revelando incompetência de seu assessor para a área de saúde." Questionado sobre a quem se referia, ele apenas afirmou: "Só há um - e ele é médico", numa clara menção ao ministro da Saúde, Alexandre Padilha.