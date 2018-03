CEUs promovem sessões de cinema gratuitas no fim de semana em SP

SÃO PAULO - Os Centros Educacionais Unificados (CEUs) promovem neste final de semana sessões de cinema em várias regiões da cidade. Tem filme para todos os gostos, desde A Era do Gelo II até Fahrenheit 11 de setembro. E tudo de graça. Confira:

Hoje, às 20h, o CEU Casa Blanca, na zona Sul, exibe Sem Notícias de Deus, dirigido por Agustín Díaz Yane. No sábado, às 16h, o CEU Alto Alegre, na zona Leste, apresenta o longa Minha Amada Imortal, de Bernard Rose. No domingo, às 10h, o CEU Pêra Marmelo, na zona Oeste, em parceria com a Fox, exibe A Era do Gelo 2, animação dirigida pelo brasileiro Carlos Saldanha. Às 16h, o CEU Guarapiranga, na zona Sul, exibe o polêmico documentário Fahrenheit 11 de Setembro, do diretor Michael Moore.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para conferir toda a programação dos CEUs neste fim de semana acesse www.portalsme.prefeitura.sp.gov.br.

Endereços:

CEU CASA BLANCA - Rua João Damaceno, 85 - Vila das Belezas

Mais informações: 5519-5214

CEU ALTO ALEGRE - Rua Bento Guelfi, 1802 - Jardim Laranjeira

Mais informações: 2731-1123

CEU PÊRA MARMELO - Rua Pêra Marmelo, 226 - Jardim Santa Lucrécia Jaraguá

Mais informações: 3948-3915

CEU GUARAPIRANGA - Estrada da Baronesa, 1120 - Jd. Kagohara

Mais informações: 3397-9550