CEUs em SP comemoram o Dia da Mulher com muitas atividades

A partir da próxima segunda-feira, 8, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, os Centros Educacionais Unificados (CEUs) de São Paulo vão oferecer, durante uma semana, serviços gratuitos, palestras, aulas e serviços exclusivos ao público feminino.

No CEU Feitiço da Vila, na zona Sul, na segunda-feira, 8, das 8h às 15, serão realizados cortes de cabelos gratuitamente. Mas, para participar, as interessadas devem ir até a unidade e fazer a inscrição com antecedência. Na quarta-feira, 10, as mulheres poderão conferir também a palestra de Cristina Fogaça - mestre em Gerontologia da PUC - , O Envelhecimento no Século XXI, às 14h, sobre as mudanças neste processo ao longo dos anos.

No CEU Perus, zona norte, o dia 8 será repleto de atividades. O dia começa às 9h com a aula de Tai Chi Chuan e a palestra Manhã Beleza, que abordará os cuidados que as mulheres devem ter para manter mãos, pés, rosto e corpo saudáveis. Mais tarde, tem oficina de crochê de dedo, de Samba de Gafieira e de Dança do Ventre.

No CEU Parelheiros, das 10h às 15 h da quarta-feira, 10, serão realizados gratuitamente na unidade da zona sul exames de Papanicolau (para maiores de 18 anos), Dextro e Pressão Arterial. Profissionais também orientarão sobre nutrição e saúde bucal. Para participar, basta levar o Documento de Identidade ou a Certidão de Nascimento. Todos os serviços serão realizados pela Supervisão Técnica de Saúde de Parelheiros.

No CEU Cantos do Amanhecer, na zona sul, a programação feminina será realizada durante toda a semana. A unidade preparou aulas especiais de Hidro-dança, que colocarão as mulheres para dançar na piscina; de Hidro-Mulher e de Ginástica Feminina, que mesclará alongamentos e com exercícios de relaxamento.

Na zona Leste, o CEU Jambeiro vai oferecer uma oficina especial de pintura em pano de prato para celebrar a data. De segunda a sexta-feira, das 14h às 16h, mulheres de todas as idades vão aprender esta técnica de artesanato. Não é preciso levar nenhum tipo de material, pois tudo ficará por conta da unidade.

No CEU Jaçanã, zona Norte da capital, as mulheres podem participar da palestra matinal A mulher adulta e idosa e o autocuidado, que será realizada por Marina Zamarim Ferreira - Mestre em Educação Física. Mais tarde, vão aprender uma atividade diferente: a Ginástica Fácil. A Personal Trainer Bartira Bravo vai ensinar alguns exercícios que ajudam a tonificar os músculos do rosto e a manter a juventude por mais tempo.

Serviço:

CEU Parelheiros - Rua José Pedro de Borba, 20 - Jardim Novo Parelheiros

Informações: 5921-4479

" Exames de Papanicolau, Dextro e Pressão Arterial. Orientarão sobre nutrição e saúde bucal: dia 10/3, das 10h às 15h

CEU Feitiço da Vila - Rua Feitiço da Vila, 399 - Chácara Santa Maria

Informações: 3397-6550 / 3397-6559

" Corte de cabelos gratuito: dia 8, das 8h às 15h.

" Palestra O Envelhecimento no Século XXI: dia 10/3, às 14h

CEU Perus - Rua Bernardo José de Lorena, s/nº - Vila Malvina

Informações: 3915-8745 / 3915-8753

DIA 08/03:

" 9h: Tai Chi Chuan

" 9h às 11h: Manhã Beleza - Palestra sobre cuidados de mãos, pés, rosto e corpo

" 13h às 15h: Crochê de dedo

" 14h: Samba de Gafieira

" 15h: Dança do Ventre

CEU Cantos do Amanhecer - Avenida Cantos do Amanhecer, s/nº - Jardim Mitsutani

Informações: 3397-9729 / 3397-9732 / 3397-9731

" Hidro Dança: dias 09 e 11/03, às 8h, 9h e 13h

" Ginástica Feminina (Alongamento e relaxamento): dias 10 e 12/03, às 8h, 9h e 18h;

" Hidro Mulher: dias 10 e 12/03, às 11h e 14 h.

CEU Jambeiro - Avenida José Pinheiro Borges, 60- Jardim Moreno

Informações: 2960-2055 / 2960-2059

" Pintura em pano de prato: de 8 à 12/03, das 14h às 16h

CEU Jaçanã - Rua Antonio Cezar Neto, 105 - Jardim Guapira

Informações: 3397-3950

" Palestra A mulher adulta e idosa e o autocuidado: dia 8, às 10h

" Ginástica Facial: dia 8, às 17h30