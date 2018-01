Céu fica encoberto e pode chover à tarde na capital

Esta quarta-feira, 1º, começou com céu encoberto na capital paulista, após uma madrugada de tempo abafado e com temperaturas em torno dos 18ºC.

O dia começa com sol entre nuvens e a partir da tarde a quantidade de nuvens volta a aumentar. Com a nebulosidade, as temperaturas não devem subir muito e a máxima prevista é de 27ºC.

Entre o fim da tarde e início da noite há condição para pancadas de chuvas rápidas e isoladas na capital, com baixo potencial para problemas localizados.