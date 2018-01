Cetesb vai aplicar multa de mais de R$ 17 mil ao Shopping Center Norte

SÃO PAULO - A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) decidiu aplicar multa diária de R$ 17.450 ao Shopping Center Norte, na zona norte da capital paulista. O centro comercial não atendeu a exigência de implantar sistema emergencial de drenos de extração de gases, medidas de intervenção necessárias para afastar o risco de explosão na área do empreendimento.

A área do shopping, ao lado da Marginal Tietê, entrou na semana passada para a lista de Áreas Contaminadas Críticas, após ser constatada a existência de gás metano no terreno que, durante décadas, serviu como depósito de lixo.

A multa será mantida até que a direção do Center Norte atenda as exigências da Cetesb, que consiste na implantação do sistema de extração dos gases, na investigação detalhada e avaliação de risco nas áreas do Center Norte, Lar Center e supermercado Carrefour, e na implementação dos Planos de Monitoramento, Comunicação e Gerenciamento do Risco e Contingência.

Representantes da empresa de consultoria ambiental contratada pelo shopping, acompanhados pelos advogados do empreendimento, estiveram reunidos nesta segunda-feira, 19, na sede da Cetesb, para conversarem previamente sobre as medidas de intervenção que serão apresentadas para avaliação da agência ambiental.