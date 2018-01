Cetesb recolhe 100 kg de mancha de óleo em praia de Itanhaém-SP

SÃO PAULO - A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) recolheu 100 quilos de amostra de uma mancha de óleo negra que apareceu na manhã de domingo, 13, na praia do Balneário Jequitibá, na região do Suarão, em Itanhaém, no litoral paulista. A prefeitura do município suspeita que o material seja piche.

As placas que tinham cerca de 20 centímetros de diâmetro, desapareceram hoje provavelmente após ser levada pela maré durante a madrugada. A substância estava espalhada em uma extensão de aproximadamente 2 quilômetros de areia.

A Cetesb acredita que o material deve ter sido descartado no mar por alguma embarcação. O caso será investigado.

Além da companhia, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente também colheu amostras que serão enviadas para a Refinaria Arthur Bernardes, em Cubatão. O resultado da análise deve ficar pronto em até 10 dias úteis.