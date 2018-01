Cetesb mantém multa diária de mais de R$ 17 mil a Center Norte

SÃO PAULO - A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) informou nesta sexta-feira, 23, que manteve a multa diária de R$ 17.450,00 para o shopping Center Norte, na zona norte da cidade. A multa começou a ser aplicada ao estabelecimento na última segunda-feira, 19, por não cumprir a exigência do órgão de instalar um sistema de extração de gases.

Hoje, técnicos da Cetesb acompanharam a visita de vereadores ao local, prestando-lhe os esclarecimentos necessários. Não foi feita nenhuma medição para constatar a presença de gás metano no interior do estabelecimento.

A Cetesb confirma a existência de gás metano no subsolo do empreendimento, o risco potencial de explosão caso o metano venha a ficar confinado em ambientes fechados e a necessidade urgente da implantação de sistemas de drenos de extração desses gases para garantir a segurança dos funcionários e dos frequentadores do shopping.